¿Renato Tapia no volverá a ser convocado? Esto informó el 'Flaco' Granda

Esta situación fue comentada en Mande Quien Mande previo al partido de Perú vs. Chile y fue Giancarlo Granda quien lanzó una información que sorprendió a todos. "Te cuento información que me llegó temprano. Yo no sé si Tapia vuelva a ser convocado a la selección", comenzó diciendo el comentarista deportista, insinuando que no se le volverá a ver en el equipo de Perú.