Giancarlo Granda quedó encantado al conocer a Milett Figueroa.

Milett Figueroa confía en el amor de Marcelo Tinelli y descartó tajantemente las especulaciones sobre el presunto affaire entre el conductor argentino y Chloé Bello, ex de Gustavo Cerati. “Son muy crédulos, todo el mundo cree lo que… no voy a decir si es mentira o es verdad porque yo sé lo es verdad así que con eso me basta. Estoy recontra segura. Si a la gente le molesta, que uno sea feliz, bueno que se sigan molestando”, sentenció.