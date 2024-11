Christian Cueva: ¿Giancarlo Granda lo respaldó como cantante?

Giancarlo ‘Flaco’ Granda opinó sobre la nueva faceta de Christian Cueva como cantante de cumbia tras lanzar un tema junto a Pamela Franco. "¿Por qué un futbolista no puede cantar y jugar? Él está de vacaciones y no tiene equipo. No era que se puso a cantar mientras jugaba en Cienciano", expresó el comentarista deportivo al precisar que no ve nada de malo la nueva carrera musical del futbolista.