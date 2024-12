Giancarlo Granda ganó a Patricio Parodi "Soltero codiciado 2024"

Giancarlo Granda no tuvo reparo en recordarle a Guty Carrera su icónica frase "Yo no fui infiel" cuando intentó asegurar que se lleva muy bien con el modelo. "Yo quiero decir que yo tampoco fui infiel, no fui infiel, no fui infiel", dijo el comentarista deportivo, causando alboroto en el set y a lo que el exchico reality se mostró indignado.