Giancarlo Granda destruyó a Oliver Sonne en la Copa América: "El que modela"

Giancarlo Granda volvió a arremeter contra Oliver Sonne tras su poco desempeño en el partido de Perú contra Chile y lo calificó como un "modelo"."Miró al banco y dijo: bueno al que modela (Sonne). En 12 minutos tocó la pelota 5 veces. No me gusta la sobrevaloración. (Pía) ¿hay algún concurso de modelaje en Estados Unidos? Digo para que participe el chico porque no me gusta la sobrevaloración de futbolistas", expresó.