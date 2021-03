Protagonistas de Dos hermanas se enfrentarán en Mi mamá cocina mejor que la tuya

Erick Elera, Mayella Lloclla, Melissa Paredes y Sebastián Monteghirfo demostrarán quién cocina mejor.

Erick Elera llega a "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Él y Mayella Lloclla se enfrentarán a Melissa Paredes y Sebastián Monteghirfo en una guerra de ollas y sartenes.

"Me gustó imitar a Cantinflas porque soy fanático de su trayectoria. A mí hay que tenerme paciencia en la cocina. Yo cocino mejor que Sebastián (Monteghirfo) y creo que Melissa (Paredes) entra a la cocina solo para comer." comentó Erick para América TV.

Este domingo lo veremos en Mi mamá cocina mejor que la tuya y contó que "En esta ocasión, a diferencia de otras, dejé el estrés afuera y fui a relajarme. Me divertí mucho y me gustó compartir con Mayella, ella me guió y tuvo mucha paciencia. A mí hay que tenerme paciencia en la cocina."

"Yo sí puedo cocinar, pero tomándome mi tiempo, recuerdo cuando era chico, a veces, mi mamá me dictaba cómo preparar algún plato y me salía riquísimo. Pero allí fue diferente, con el tiempo en contra y las distracciones no se pudo hacer mucho. Además, Yaco, quien la pega de experto, me quiso ayudar, pero me terminó dando mal las instrucciones."

"Yo cocino mejor que Sebastián Monteghirfo, él no sabía ni cómo cortar, y creo que Melissa Paredes entra a la cocina solo para comer (risas).", expresó Elera. ¡No se pierda Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo a las 7 de la noche por América Televisión!