El sobrino de Teresa no dudó en abrazarlos y comenzó a llamar a Félix, pues resaltó que deberian demandar al centro de salud. Lo que no imaginó es que su hermano y la rubia lo nombrarían como el padrino de su primogénito. "Lo que te queremos decir es importante que estemos los cuatro.La madre, el padre, el bebito que está por nacer y el padrino", expresaron.