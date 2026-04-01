Macarena le contó a Félix que Joel ahora se dedica a ser stripper, pero se convirtió en la burla de él sin piedad.
Macarena (María Grazia Gamarra) está más que preocupada por el nuevo "oficio" de Joel Gonzáles (Erick Elera), por lo que decidió contarle sus 'penas' a Félix (Carlos Solano) y le confesó con un poco de verguenza que el futuro padre de su bebé ahora se dedica a ser stripper.
Pero lo que no imaginó la rubia es que el vigilante al escuchar el 'chisme' se partiría de risa pues él considera que el hijo mayor de Charo (Mónica Sánchez) no tiene ni el cuerpo ni el carisma para deleitar a las damas quitándose la ropa o bailando de manera sensual.
Al ver que Macarena se indignó cuando Félix aseguró que nadie pagaría por ver a Joel como stripper, decidió dejarla ir y él se aseguró de sentirse tan sensual que él si podría dedicarse a dicho trabajo.
Incluso hizo una pequeña muestra fuera de su caseta, y en ese momento se acercó Juana (Natali Zegarra) a la ventana y lo vio, pero automáticamente ella lo despreció califcándolo como INDECENTE.
Alessandra Denegri regresará como Cayetana Bogani a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026 y la web de América Televisión conversó en exclusiva la actriz peruana reveló que la recordada "Chamaquita" podría llegar a poner en aprietos la relación de Joel Gonzales y Macarena.
"Necesitamos saber qué tan sólida está su relación. Acá está llegando Cayetana a ponerlo a prueba. (Y ahora que va a ser papá con Macarena) En el amor en la guerra y en el amor dicen que no hay no hay reglas, ¿no? Así que bueno vamos a ver que qué quiere Cayetana, qué está tramando o de repente llega un son de paz no sabemos todavía", comentó la recordada "Chamaquita".
María Grazia Gamarra conversó con la web de América Entretenimiento sobre el regreso de Alessandra Denegri a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026. La actriz fue consultada por el retorno de Cayeta Bogani a la vida de los Gonzales, especialmente a la de Joel, con quien mantuvo una relación sentimental años atrás.
"Creo que es importante sumar personajes al equipo porque le da frescura, genera una expectativa y algo interesante. Así que estoy feliz de que haya entrado nuevamente. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero creo que es bacán sumarle a esa pareja un ingrediente para crear otra historia", comenzó diciendo la artista peruana.
"Macarena y Joel son personajes cómicos y creo que traer un personaje como ella, con ese peso, que es mala, creo que le va a generar también tension a la pareja y parece algo bacán", añadió.
Jimmy (Jorge Guerra) se llevó tremenda sorpresa al saber que Joel y Macarena sí se convertirán en padres. Y es que la feliz pareja le reveló al menor de los Gonzáles que la clínica se había equivocado en los exámenes y que al final sí estaba esperando un bebé.
El sobrino de Teresa no dudó en abrazarlos y comenzó a llamar a Félix, pues resaltó que deberian demandar al centro de salud. Lo que no imaginó es que su hermano y la rubia lo nombrarían como el padrino de su primogénito. "Lo que te queremos decir es importante que estemos los cuatro.La madre, el padre, el bebito que está por nacer y el padrino", expresaron.