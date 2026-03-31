Macarena se enteró del otro 'trabajo' de Joel, pero no imaginó quedar horrorizada al verlo practicando a solas.
Macarena (María Grazia Gamarra) decidió seguir el consejo de Gaspar (Alejandro Villagomez) de buscar a Joel (Erick Elera) para consultarle sobre su otro trabajito para generar dinero antes del nacimiento de su bebé, pero lo que no se imaginó la tía de Alessia (Karime Scander) es que vería un espectáculo que para ella fue totalmente traumatizante.
Y es que la artista encontró al futuro papá de su bebé bailando sensualmente incluso intentando quitarse una prenda, ella consideró que era parte de su striptease, pero no pudo más con el horror y terminó yéndose del taller sin decirle absolutamente nada.
Lo que en realidad pasa es que el 'horrible niño con cara de pez' se estaba alucinando cómo trataría a sus miles de fans cuando se convierta en un cantante a la altura de Bad Bunny, incluso se hizo la promesa de comprarse una mansión para irse a vivir con Maca y su retoño.
Alessandra Denegri regresará como Cayetana Bogani a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026 y la web de América Televisión conversó en exclusiva la actriz peruana reveló que la recordada "Chamaquita" podría llegar a poner en aprietos la relación de Joel Gonzales y Macarena.
"Necesitamos saber qué tan sólida está su relación. Acá está llegando Cayetana a ponerlo a prueba. (Y ahora que va a ser papá con Macarena) En el amor en la guerra y en el amor dicen que no hay no hay reglas, ¿no? Así que bueno vamos a ver que qué quiere Cayetana, qué está tramando o de repente llega un son de paz no sabemos todavía", comentó la recordada "Chamaquita".
María Grazia Gamarra conversó con la web de América Entretenimiento sobre el regreso de Alessandra Denegri a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026. La actriz fue consultada por el retorno de Cayeta Bogani a la vida de los Gonzales, especialmente a la de Joel, con quien mantuvo una relación sentimental años atrás.
"Creo que es importante sumar personajes al equipo porque le da frescura, genera una expectativa y algo interesante. Así que estoy feliz de que haya entrado nuevamente. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero creo que es bacán sumarle a esa pareja un ingrediente para crear otra historia", comenzó diciendo la artista peruana.
"Macarena y Joel son personajes cómicos y creo que traer un personaje como ella, con ese peso, que es mala, creo que le va a generar también tension a la pareja y parece algo bacán", añadió.
Jimmy (Jorge Guerra) se llevó tremenda sorpresa al saber que Joel y Macarena sí se convertirán en padres. Y es que la feliz pareja le reveló al menor de los Gonzáles que la clínica se había equivocado en los exámenes y que al final sí estaba esperando un bebé.
El sobrino de Teresa no dudó en abrazarlos y comenzó a llamar a Félix, pues resaltó que deberian demandar al centro de salud. Lo que no imaginó es que su hermano y la rubia lo nombrarían como el padrino de su primogénito. "Lo que te queremos decir es importante que estemos los cuatro.La madre, el padre, el bebito que está por nacer y el padrino", expresaron y a lo que Jimmy estalló de emoción.