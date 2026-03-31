Joel Gonzáles no imaginó que Cayetana Bogani esté dispuesta a todo para transformarlo en Bad Bunny.
Joel Gonzáles (Erick Elera) llegó hasta la mansión de Cayetana Bogani (Alessandra Denegri) para exigirle que deje de llamarlo insistiendo con el tema de regresar al mundo de la música, pero no imaginó que la popular 'chamaquita' tendría una propuesta más atractiva entre manos.
"Solo te puedo decir que yo tengo la certeza que tú puedes ser mil veces mejor que Bad Bunny", dijo y esto sacó de sus casillas al hijo mayor de Charo (Mónica Sánchez): "No, no, no, con mi Benito no te juegues ah (Yo estoy segura que tú puedes dar un súper Bowl Show muchísimo mejor que él, te lo prometo) Yo en el súper tazón, habla bien".
Al escuchar las palabras de Cayetana, la mente de Joel voló y automáticamente voló a imaginarse como el mismísimo Bad Bunny haciendo el show de Super Bowl, espectáculo visto a nivel mundial.
En medio de su fantasía tenía a Gaspar (Alejandro Villagomez) siendo su coordinador y gran amigo que nunca lo dejó: "El Joelito de Huamanga va recibir su grammy". Sin embargo, en medio de la euforia de ser un artista internacional apareció 'Joel bueno'.
"Irresponsable ¿En qué habíamos quedado? ¿No que te ibas a hacer cargo del taller? ¿Ibas a ser padre, cabeza de familia, una persona responsable? ¿Ah? ¿Qué haces soñando con estas tonterías? (¿Tú quién eres?) Soy Joel responsable, el encargado debe hacer entrar en razón a este sinvergüenza", dijo el Joel responsable muy indignado por lo que estaba haciendo el Bad Joel.
Joel reaccionó y recordó que tiene un hijo que viene en camino: "Tiene razón, ya habíamos planeado dejar esto (Ese hombre es todo aburrido)".
Joel y Claudio (Luis Salas) tuvieron una muy seria conversación después del impactante reencuentro con Cayetana Bogani en su mansión, pero el hijo de Charito fue bastante firme con el mayordomo al confirmarle que esa visita no se volverá a repetir pues le podría traer muchísimos problemas con Macarena (María Grazia Gamarra).
Incluso Joel se atrevió a confirmar que 'la chamaquita' no ha podido olvidarlo, cosa que le preocupa más: "Está claro, la chamaquita no me ha superado (Solo hablas sandeces)", y decidió darle una fuerte advertencia al mayordomo.
"Piensa lo que quieras, nada más te digo que no le vayas a dar mi número, tú sabes perfectamente que yo estoy en una relación sana, una relación maravillosa, no necesito ninguna mujer que me esté rondando por la cabeza", mencionó muy firme.
La actriz también fue consultada si cree que Joel podría traicionar el amor de Macarena con los coqueteos de Cayetana. "No creo, la verdad. Creo que va a generar cierta tensión y va a poner el alerta, pero no creo, Joel está enamorado de Macarena", agregó María Grazia Gamarra.
Por otro lado, la artista peruana habló de su personaje como madre. "El embarazo le va a dar esa chispa que el personaje necesita, le va a ayudar mucho a crear historias más divertidas.Me encanta que esté embarazada", expresó.