"Solo te puedo decir que yo tengo la certeza que tú puedes ser mil veces mejor que Bad Bunny", dijo y esto sacó de sus casillas al hijo mayor de Charo (Mónica Sánchez): "No, no, no, con mi Benito no te juegues ah (Yo estoy segura que tú puedes dar un súper Bowl Show muchísimo mejor que él, te lo prometo) Yo en el súper tazón, habla bien".