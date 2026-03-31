Joel negó a Cayetana y le juró amor a Macarena: "Eres mi vida"

Asimismo, la hermana de Diego se mostró decepcionada de su pareja por mentirle. "(Cayetana ya es parte de mi pasado) Joel, no te estoy preguntando eso. Lo que te estoy diciendo es que me mentiste. Te pregunté quién era la chamaquita y me dijiste que nadie. Joel, no me molesta que haya existido, lo que me duele es que me lo hayas ocultado", agregó y se fue, visiblemente dolida.