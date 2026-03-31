Joel negó a Cayetana y le juró amor a Macarena: "Eres mi vida"

Joel (Erick Elera) buscó a Macarena (María Grazia Gamarra) para pedirle perdón por ocultarle su relación del pasado con Cayetana (Alessandra Denegri). El hijo de Charo se mostró arrepentido de mentirle a la madre de su bebé, pues le dijo que no conocía a la popular 'Chamaquita', y le juró amor eterno.
"Cayetana fue alguien importante para mí, pero hace mucho tiempo. Yo le escribí una canción... (¿Así la recuerdas?) No, mi amor, yo solo te amo a ti... Tú eres la luz de mis ojos, el amor de mi vida, la futura madre de mi bebé, eres mi corazón y mi vida", exclamó el hermano de Jimmy.
Macarena llegó al taller de Joel para reclamarle por ocultarle la verdad sobre Cayetana. "Ya lo sé todo", dijo la rubia y a lo que el padre de su bebé le pidió que lo escuche; sin embargo, ella lo interrumpió. "Explicarme qué, que existe una Chamaquita llamada Cayetana Bogani que le escribiste una canción y que no dejas de tararearla todo el día sin darte cuenta. ¿Por qué no me lo contaste?".
Asimismo, la hermana de Diego se mostró decepcionada de su pareja por mentirle. "(Cayetana ya es parte de mi pasado) Joel, no te estoy preguntando eso. Lo que te estoy diciendo es que me mentiste. Te pregunté quién era la chamaquita y me dijiste que nadie. Joel, no me molesta que haya existido, lo que me duele es que me lo hayas ocultado", agregó y se fue, visiblemente dolida.
María Grazia Gamarra conversó con la web de América Entretenimiento sobre el regreso de Alessandra Denegri a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026. La actriz fue consultada por el retorno de Cayeta Bogani a la vida de los Gonzales, especialmente a la de Joel, con quien mantuvo una relación sentimental años atrás.
"Creo que es importante sumar personajes al equipo porque le da frescura, genera una expectativa y algo interesante. Así que estoy feliz de que haya entrado nuevamente. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero creo que es bacán sumarle a esa pareja un ingrediente para crear otra historia", comenzó diciendo la artista peruana.
"Macarena y Joel son personajes cómicos y creo que traer un personaje como ella, con ese peso, que es mala, creo que le va a generar también tension a la pareja y parece algo bacán", añadió.