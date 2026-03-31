Macarena encaró a Joel por ocultarle a Cayetana: "Me mentiste"

Macarena (María Grazia Gamarra) llegó al taller de Joel (Erick Elera) para reclamarle por ocultarle la verdad sobre Cayetana (Alessandra Denegri). Y es que la rubia se enteró de que el padre de su bebé había tenido una relación sentimental con la popular 'Chamaquita' y se molestó porque no le contó.
"Ya lo sé todo", dijo la tía de Alessia y a lo que el padre de su bebé le pidió que lo escuche; sin embargo, ella lo interrumpió. "Explícame qué, que existe una Chamaquita llamada Cayetana Bogani que le escribiste una canción y que no dejas de tararearla todo el día sin darte cuenta. ¿Por qué no me lo contaste?".
Asimismo, la hermana de Diego se mostró decepcionada de su pareja por mentirle. "(Cayetana ya es parte de mi pasado) Joel, no te estoy preguntando eso. Lo que te estoy diciendo es que me mentiste. Te pregunté quién era la chamaquita y me dijiste que nadie. Joel, no me molesta que haya existido; lo que me duele es que me lo hayas ocultado", agregó y se fue, visiblemente dolida.
Joel fue detrás de Macarena, quien se había metido a la oficina del taller, para pedirle perdón por ocultarle su relación del pasado con Cayetana. El hijo de Charo se mostró arrepentido de mentirle a la madre de su bebé, pues le dijo que no conocía a la popular 'Chamaquita', y le juró amor eterno.
"Cayetana fue alguien importante para mí, pero hace mucho tiempo. Yo le escribí una canción... (¿Así la recuerdas?) No, mi amor, yo solo te amo a ti... Tú eres la luz de mis ojos, el amor de mi vida, la futura madre de mi bebé, eres mi corazón y mi vida", exclamó el hermano de Jimmy.
Macarena se enteró de algo que la dejó totalmente desencajada, pues se enteró que su pareja Joel Gonzáles tuvo un intenso romance con Cayetana Bogani. Y es que la rubia sospechó que algo pasaba con su esposo, por lo que decidió invitar a Claudio a la cafetería de Alessia para invitarlo a comer y sacarle información sobre la ex de su pareja. Lo que no imaginó es todo lo que descubriría de ellos.
"Sí, Cayetana, esa chica era muy especial, Joel la quería con todo el alma. Era graciosa, simpática, bailaba bonito, Joel hacía cualquier cosa por ella. Le escribió una canción 'La Chamaquita' eso fue todo un idilio. Se terminó como todo en la juventud", dijo el ayudante de Francesca Maldini.
María Grazia Gamarra conversó con la web de América Entretenimiento sobre el regreso de Alessandra Denegri a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026. La actriz fue consultada por el retorno de Cayeta Bogani a la vida de los Gonzales, especialmente a la de Joel, con quien mantuvo una relación sentimental años atrás.
"Creo que es importante sumar personajes al equipo porque le da frescura, genera una expectativa y algo interesante. Así que estoy feliz de que haya entrado nuevamente. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero creo que es bacán sumarle a esa pareja un ingrediente para crear otra historia", comenzó diciendo la artista peruana.
"Macarena y Joel son personajes cómicos y creo que traer un personaje como ella, con ese peso, que es mala, creo que le va a generar también tension a la pareja y parece algo bacán", añadió.
Joelno dudó en contarle a Cayetana de su felicidad con Macarena. El hijo de Charo le recalcó a su expareja que está muy contento con su actual novia y le confesó que se convertirá en padre.
"Bueno, yo estoy conviviendo muy feliz con Macarena. Y agárrate, vamos a tener a nuestro primer calato", dijo y a lo que la popular 'Chamaquita' quedó en shock. "No me lo puedo creer. Qué buena noticia. Estoy segura de que vas a ser un buen papá", exclamó con una sonrisa en el rostro, para después contarle que están viviendo en la misma casa con los Gonzáles.
Luego de su inesperado reencuentro, Joel le consultó a Cayetana por los miembros de su familia. El hijo de Charo fue llevado con engaños a la mansión de su expareja, quien le pidió demostrarle que las heridas de su pasado ya están curadas. "Claudio no pensaba que era buena idea hablar contigo, pensaba que me iba a perjudicar, no sabes cuánto me ha costado convencerlo", dijo ella.
En ese instante, el mayordomo confesó que el papá de Cayetana le prohibió que hablara con Joel, quien no dudó en preguntarle a la joven por su padre. "Está muerto", confesó, para luego contar lo que pasó con su madre y su hermano Gianfranco (Diego Seminario). "Ella se fue a Australia con su entrenador personal (¿y tu hermano el Gianguapo?) trabajando todo el día", agregó.