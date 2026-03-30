Macarena descubrió que Joel y Cayetana fueron enamorados

En el último capítulo de Al Fondo Hay Sitio, Macarena se enteró de algo que la dejó totalmente desncajada al enterarse que su pareja Joel González tuvo un intenso romance con Cayetana Bogani. ¿Pero quién fue Cayetana en la vida de Joel?

Cayetana no fue una novia más para Joel Gonzáles. Desde el primer momento, ella destacó como una joven especial que, más allá de su posición acomodada, logró conquistar el corazón del "Niño con Cara de Pez" con una mezcla de simpatía, elegancia y un sorprendente talento para el baile.