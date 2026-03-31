Macarena descubrirá infranganti a Joel con Cayetana (AVANCE)

"Lindo, la verdad quese siente como volver a casa. El saludo, el abrazo de cada una de las personas acá ha sido hermoso y emocionante, importante. Me hace sentir bienvenida y me motiva también para dar lo mejor de mí, poder estar a la altura de esta serie tan querida por la gente acá en el Perú, que cada vez que yo estaba viviendo fuera y cada vez que vengo a Lima es increíble, lo único que me dicen las personas en la calle es: Chamaquita, Cayetana, ¿cuándo vuelves Al fondo de sitio?", comentó.