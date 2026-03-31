Macarena descubrirá infranganti a Joel con Cayetana (AVANCE)

Macarena decidió seguir los pasos de Joel y se llevará la tremenda sorpresa en la mansión de Cayetana.
Macarena (María Grazia Gamarra) está totalmente sorprendida con las 'pistas' de una posible infidelidad de Joel Gonzáles (Erick Elera), por lo que no se quedará tranquila y se someterá en una investigación exhausta para saber en qué está realmente el futuro papá de su hijo.
La rubia seguirá al popular 'niño con cara de pez' y llegará hasta la mansión de Cayetana Bogani (Alessandra Denegri) ¿qué es lo tienen planeado Joel y la popular 'chamaquita'?
Alessandra Denegri regresará como Cayetana Bogani a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026 y la web de América Televisión conversó en exclusiva la actriz peruana reveló que la recordada "Chamaquita" podría llegar a poner en aprietos la relación de Joel Gonzales y Macarena.
"Necesitamos saber qué tan sólida está su relación. Acá está llegando Cayetana a ponerlo a prueba. (Y ahora que va a ser papá con Macarena) En el amor en la guerra y en el amor dicen que no hay no hay reglas, ¿no? Así que bueno vamos a ver que qué quiere Cayetana, qué está tramando o de repente llega un son de paz no sabemos todavía", comentó la recordada "Chamaquita".
María Grazia Gamarra conversó con la web de América Entretenimiento sobre el regreso de Alessandra Denegri a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026. La actriz fue consultada por el retorno de Cayeta Bogani a la vida de los Gonzales, especialmente a la de Joel, con quien mantuvo una relación sentimental años atrás.
"Creo que es importante sumar personajes al equipo porque le da frescura, genera una expectativa y algo interesante. Así que estoy feliz de que haya entrado nuevamente. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero creo que es bacán sumarle a esa pareja un ingrediente para crear otra historia", comenzó diciendo la artista peruana.
"Macarena y Joel son personajes cómicos y creo que traer un personaje como ella, con ese peso, que es mala, creo que le va a generar también tension a la pareja y parece algo bacán", añadió.
Jimmy (Jorge Guerra) se llevó tremenda sorpresa al saber que Joel (Erick Elera) y Macarena (María Grazia Gamarra) sí se convertirán en padres. Y es que la feliz pareja le reveló al menor de los Gonzáles que la clínica se había equivocado en los exámenes y que al final sí estaba esperando un bebé.
El sobrino de Teresa no dudó en abrazarlos y comenzó a llamar a Félix, pues resaltó que deberian demandar al centro de salud. Lo que no imaginó es que su hermano y la rubia lo nombrarían como el padrino de su primogénito. "Lo que te queremos decir es importante que estemos los cuatro.La madre, el padre, el bebito que está por nacer y el padrino", expresaron y a lo que Jimmy estalló de emoción.
La web de América Televisión conversó con la actriz Alessandra Denegri tras el regreso de su personaje Cayetana Bogani en la nueva temporada 2026 de Al fondo hay sitio. La popular y recordada "Chamaquita" se mostró emocionada al volver a la exitosa serie después de 10 años.
"Lindo, la verdad quese siente como volver a casa. El saludo, el abrazo de cada una de las personas acá ha sido hermoso y emocionante, importante. Me hace sentir bienvenida y me motiva también para dar lo mejor de mí, poder estar a la altura de esta serie tan querida por la gente acá en el Perú, que cada vez que yo estaba viviendo fuera y cada vez que vengo a Lima es increíble, lo único que me dicen las personas en la calle es: Chamaquita, Cayetana, ¿cuándo vuelves Al fondo de sitio?", comentó.