Joel (Erick Elera) está totalmente en shock con lo que dijo Olinda (Nidia Bermejo) a toda la familia y no puede concentrarse en nada más: "Ah, Dios mío, ¿qué está pasando? El silencio del abuelo y la abuelinda que no se calla, oye. ¡Gaspar!".
Le pidió ayuda a Gaspar (Alejandro Villagomez), quien también ha percibido que las cosas en la casa Gonzáles no están para nada bien: "¿Qué pasa? (Hazme Juan Gabriel, pe) ¿Te abrazo fuerte? (Sí, sí, sí. Quédate a mi lado...) ¿Qué ha pasado? Escúchame, la cosa está terrible (Sí, está horrible. No, no, no)".
Sin embargo, el hijo mayor de Charo (Mónica Sánchez) se cuestionó sobre su única figura paterna con moral: "Es que imagínate, de solo pensar nada más que el abuelo tiene otra familia, a mí se me cae la última figura paterna, te digo".
No dudó en explicarle a 'su esponjita' que podría entender por cierta parte la supuesta infidelidad de su abuelo pues recuerda a la perfección que su abuelita, doña Nelly (Irma Mauri), tenía un carácter muy especial: "(¿A son de qué tendría otra familia?) No es por justificarlo, pero la abuela era... (Fregadita) Sí, pues sí. Era como tener a todas las brujas de Disney metidas en un cuerpo de medio metro".
Pero aclaró que a pesar de sus defectos, don Gilberto amaba a su 'palomita': "(Bueno de solo ver su fotito a mi me damello) Era brava, era brava, pero el abuelo la amaba, la quería así, con todos sus defectos. Pero de ahí a que se había metido una canita al aire, no sé, pero a mí se me derrumban todas esas creencias en el amor incondicional, te digo (No, no creo)".
Valeria Piazza no dudó en consultar a la carismática Olinda y ella decidió hablar sobre este posible estado de gestación: "Eso no es un buen horario para hablar de eso (Claro, porque Macarena está embarazada) O sea, y me está contagiando las ganas".
La 'chismosita' de los Gonzáles agregó que se están haciendo los esfuerzo para mantener con vida el apellido de la familia, pero no quiso hablar más del secreto: "Pero creo que de hecho hacemos un gran esfuerzo para que la familia siga creciendo y hacemos también el esfuerzo de mantener el matrimonio unido, de verdad aunque me da ganas no puedo decir el secreto".
Sin embargo, esto no sería todo pues Valeria Piazza decidió cuestionar al esposo de Olinda: "Por ahí podría ser de repente que alguien sea un hijo de don Gilberto o un hijo que aparezca, un hijo no reconocido, ¿qué podría ser?".
Las preguntas sorprendieron a Erick Elera, quien no dudó en soltarle una broma a Piazza en vivo: "La señorita es guionista, ¿no?". Ella respondió que tiene muy buenas ideas para lo que podría suceder en la exitosa serie: "(¡Claro! Ha venido con toda la chispa) Claro pero no, tengo buenas ideas, tengo buenas ideas".
Olinda no dudó en enfrentar a don Gilberto (Gustavo Bueno) en el capítulo final de la temporada 12 de Al fondo hay sitio para que le confiese de una vez por todas que cuál es el secreto que esconde desde hace varios meses con Koky (Paul Vega). La prima de Juana (Natali Zegarra) lloró desconsoladamente para exigirle a su esposo que le cuente toda la verdad de lo que está sucediendo
"Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte, me dijiste voy a ir unos cuántos días y ya pasaron varios meses. Yo no entiendo y todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques. (Mañana lo haré) No, me vas a contar ahora mismo.Quiero que me cuentes la verdad o te juro que nunca más me vas a volver a ver", dijo.
Olinda llamó a la familia en Lima y los preocupó a sobremanera al confesarles por teléfono que don Gilberto tuvo una recaída al enterarse que todos los Gonzáles se encontraban en la cárcel por el supuesto crimen a Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani).
Sin embargo, el patriarca le reclamó a su esposa por mencionar que tenía 'pronóstico reservado', a lo que ella aprovechó a decir que si estaba bien podría revelar su secreto a la familia, pero automáticamente Gilberto se pusó 'súper mal'. Ella aseguró que lo que tenía pronóstico reservado era su matrimonio pues ella no merecía.
Joel y Claudio (Luis Salas) tuvieron una muy seria conversación después del impactante reencuentro con Cayetana Bogani (Alessandra Denegri) en su mansión, pero el hijo de Charito fue bastante firme con el mayordomo al confirmarle que esa visita no se volverá a repetir pues le podría traer muchísimos problemas con Macarena (María Grazia Gamarra).
Incluso Joel se atrevió a confirmar que 'la chamaquita' no ha podido olvidarlo, cosa que le preocupa más: "Está claro, la chamaquita no me ha superado (Solo hablas sandeces)", y decidió darle una fuerte advertencia al mayordomo.
"Piensa lo que quieras, nada más te digo que no le vayas a dar mi número, tú sabes perfectamente que yo estoy en una relación sana, una relación maravillosa, no necesito ninguna mujer que me esté rondando por la cabeza", mencionó muy firme.