Joel comparó a don Gilberto con Lucho: "Tú no eres como mi papá"

Joel no dudó en hacerle muchas preguntas a don Gilberto luego de que se supiera su gran secreto.
Luego del terrible momento que se vivió en la casa de los Gonzáles por el secreto mejor guardado de Don Gilberto (Gustavo Bueno), Joel (Erick Elera) se quedó intranquilo y no dudó en hacerle un interrogatorio a su abuelo. Todo sucedió luego de que Olinda (Nidia Bermejo) gritara en medio del juego de bingo que su esposo tenía otra familia.
Y es que, cuando le tocó decir el número de la letra G, la nueva matriarca del hogar dejó que sus sentimientos porque se sepa la verdad salgan a la luz y confesó a todos el secreto mejor guardado de don Gil. "G de Gilberto tiene otra familia", exclamó y los Gonzáles se quedaron en shock.
Si bien, nadie le creyó, pues la prima de Juana no pudo demostrar lo que decía, las dudas quedaron sobre la mesa, por lo que el hijo de Charo aprovechó un tiempo a solas con don Gil para preguntarle si era verdad o no que tenía otros parientes. Asimismo, no dejó de recordar a su padre Lucho (Bruno Odar) y la vez que les ocultó de la existencia de sus primogénitos con Reyna Pachas.
"Abuelo, la abuelinda ha dicho cosas muy feas y tú no has dicho nada, te has quedado callado. Otra familia yo no creo que eso sea verdad. Tú eres Gilberto Collazos Chipana, un caballero como los de antes, tú solo has tenido a tu palomita, salvo cuando ella se fue de gira con San Pdero (falleció) y después te fijaste en Bertha y en la Eva que se quiso aprovechar de tu bondad", dijo Joel.
"Eso de la otra familia no es cierto, no abuelo. Yo no creo, porque tú no eres como mi viejo, no?", agregó el hermano de Jimmy, visiblemente preocupado por la situación de don Gilberto, quien lejos de defenderse, continuó sin decir palabra.
Lorena (Virna Flores) dudó de las palabras de Olinda y le pidió que deje de inventar historias en medio del juego. La prima de Juana no permitió que la llamaran mentirosa y aseguró que tenía pruebas."No estoy inventando nada, lo sé y tengo pruebas. Lo digo en serio, tengo pruebas en una caja. He esperado a Gilberto para que les cuente, pero siempre había una excusa. Una caja que ahora la traigo".
Lo que no imaginó la prima de Juana es que la cajita estaba vacía y cuando la abrió delante de los Gonzáles, quedó en ridículo. "Ahí no hay nada", "Olinda, ¿de qué hablas?", "Yo creo que está perdiendo la cabeza", exclamaron ellos y a lo que Olinda recalcó que no estaba loca.
"Yo lo vi, aquí estaba. ¿Gilberto tú sabes quién fue? Koky. Ellos andaban juntos, yo los vi con mis propios ojos. Ellos estaban hablando misteriosamente, Koky debe saber, llámenlo, él sabe todo", expresó en medio de lágirmas y mirando fijamente a Don Gilberto, visiblemente indignada y molesta.
Olinda en la intimidad de su habitación con don Gilberto se mostró muy enfadada por la actitud de su esposo al no querer contarle toda la verdad a los Gonzáles sobre el gran secreto que tiene tan bien guardado el patricarca de la familia.
La popular 'tortolita' le gritó de la peor manera al papá de Teresita (Magdyel Ugaz) exigiendole que le de una fecha en la cuál le contará todo. Pero eso no fue todo pues Olinda mencionó que al día de hoy no se siente segura de los sentimientos que tiene el caballero por ella, y terminó diciendole que no puede creer en la palabra de un hombre que no cumple con sus promesas
Olinda no dudó en enfrentar a don Gilberto en el capítulo final de la temporada 12 de Al fondo hay sitio para que le confiese de una vez por todas que cuál es el secreto que esconde desde hace varios meses con Koky (Paul Vega). La prima de Juana (Natali Zegarra) lloró desconsoladamente para exigirle a su esposo que le cuente toda la verdad de lo que está sucediendo
"Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte, me dijiste voy a ir unos cuántos días y ya pasaron varios meses. Yo no entiendo y todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques. (Mañana lo haré) No, me vas a contar ahora mismo.Quiero que me cuentes la verdad o te juro que nunca más me vas a volver a ver", dijo.
Olinda llamó a la familia en Lima y los preocupó a sobremanera al confesarles por teléfono que don Gilberto tuvo una recaída al enterarse que todos los Gonzáles se encontraban en la cárcel por el supuesto crimen a Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani).
Olinda llamó a la familia en Lima y los preocupó a sobremanera al confesarles por teléfono que don Gilberto tuvo una recaída al enterarse que todos los Gonzáles se encontraban en la cárcel por el supuesto crimen a Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani).