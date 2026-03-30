Koky dejó en ridículo a Olinda con los Gonzáles por Don Gil

Olinda (Nidia Bermejo) pidió la presencia de Koky (Paul Vega) para que corrobore su versión sobre que Don Gilberto (Gustavo Bueno) tiene otra familia. Sin embargo, el mayordomo la desmintió frente a toda la familia, asegurando que no sabe de lo que habla. Y es que la prima de Juana aseguró que el ex de Charo sabía el secreto de su esposo y que se encargó de ocultarlo todo el tiempo.
"No sé qué quieres que les cuente", empezó diciendo. "Lo que viste cuando estabas con Gilberto, el año pasado cuando estaban juntos. Luego Gilberto me dijo en Navidad que la cajita envuelta se la habías dado tú, la cajita con las pruebas donde Gilberto tiene otra familia (No sé lo que estás hablando) No me vengas con cuentos, yo sé lo que vi", respondió Olinda indignada.
Olinda no pudo aguantar más guardarle el secreto a Don Gilberto y le gritó a los Gonzáles que él tenía otra familia. Todo sucedió durante un juego de bingo en el que todos los miembros de la casa estaban reunidos en la sala y la prima de Juana se encargaba de leer las bolillas.
Cuando le tocó decir el número de la letra G, la nueva matriarca del hogar dejó que sus sentimientos porque se sepa la verdad salgan a la luz y confesó a todos el secreto mejor guardado de don Gil. "G de Gilberto tiene otra familia", exclamó y los Gonzáles se quedaron en shock.
Lorena (Virna Flores) dudó de las palabras de Olinda y le pidió que deje de inventar historias en medio del juego. La prima de Juana no permitió que la llamaran mentirosa y aseguró que tenía pruebas."No estoy inventando nada, lo sé y tengo pruebas. Lo digo en serio, tengo pruebas en una caja. He esperado a Gilberto para que les cuente, pero siempre había una excusa. Una caja que ahora la traigo".
Lo que no imaginó la prima de Juana es que la cajita estaba vacía y cuando la abrió delante de los Gonzáles, quedó en ridículo. "Ahí no hay nada", "Olinda, ¿de qué hablas?", "Yo creo que está perdiendo la cabeza", exclamaron ellos y a lo que Olinda recalcó que no estaba loca.
"Yo lo vi, aquí estaba. ¿Gilberto tú sabes quién fue? Koky. Ellos andaban juntos, yo los vi con mis propios ojos. Ellos estaban hablando misteriosamente, Koky debe saber, llámenlo, él sabe todo", expresó en medio de lágirmas y mirando fijamente a Don Gilberto, visiblemente indignada y molesta.