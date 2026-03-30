Koky dejó en ridículo a Olinda con los Gonzáles por Don Gil

Olinda (Nidia Bermejo) pidió la presencia de Koky (Paul Vega) para que corrobore su versión sobre que Don Gilberto (Gustavo Bueno) tiene otra familia. Sin embargo, el mayordomo la desmintió frente a toda la familia, asegurando que no sabe de lo que habla. Y es que la prima de Juana aseguró que el ex de Charo sabía el secreto de su esposo y que se encargó de ocultarlo todo el tiempo.