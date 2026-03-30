"Don Gilberto tiene otra familia", reveló Olinda a los Gonzáles

La popular 'tortolita' le gritó de la peor manera al papá de Teresita (Magdyel Ugaz) exigiendole que le de una fecha en la cuál le contará todo. Pero eso no fue todo pues Olinda mencionó que al día de hoy no se siente segura de los sentimientos que tiene el caballero por ella, y terminó diciendole que no puede creer en la palabra de un hombre que no cumple con sus promesas