"Don Gilberto tiene otra familia", reveló Olinda a los Gonzáles

Olinda (Nidia Bermejo) no pudo aguantar más guardarle el secreto a Don Gilberto (Gustavo Bueno) y le gritó a los Gonzáles que él tenía otra familia. Todo sucedió durante un juego de bingo en el que todos los miembros de la casa estaban reunidos en la sala y la prima de Juana se encargaba de leer las bolillas.
Cuando le tocó decir el número de la letra G, la nueva matriarca del hogar dejó que sus sentimientos porque se sepa la verdad salgan a la luz y confesó a todos el secreto mejor guardado de don Gil. "G de Gilberto tiene otra familia", exclamó y los Gonzáles se quedaron en shock.
Sin embargo, Lorena (Virna Flores) dudó de sus palabras y le pidió que deje de inventar historias en medio del juego. Olinda no permitió que la llamaran mentirosa y aseguró que tenía pruebas."No estoy inventando nada, lo sé y tengo pruebas. Lo digo en serio, tengo pruebas en una caja. He esperado a Gilberto para que les cuente, pero siempre había una excusa. Una caja que ahora la traigo".
Lo que no imaginó la prima de Juana es que la cajita estaba vacía y cuando la abrió delante de los Gonzáles, quedó en ridículo. "Ahí no hay nada", "Olinda, ¿de qué hablas?", "Yo creo que está perdiendo la cabeza", exclamaron ellos y a lo que Olinda recalcó que no estaba loca.
"Yo lo vi, aquí estaba. ¿Gilberto tú sabes quién fue? Koky. Ellos andaban juntos, yo los vi con mis propios ojos. Ellos estaban hablando misteriosamente, Koky debe saber, llámenlo, él sabe todo", expresó en medio de lágirmas y mirando fijamente a Don Gilberto, visiblemente indignada y molesta.
Olinda en la intimidad de su habitación con don Gilberto se mostró muy enfadada por la actitud de su esposo al no querer contarle toda la verdad a los Gonzáles sobre el gran secreto que tiene tan bien guardado el patricarca de la familia.
La popular 'tortolita' le gritó de la peor manera al papá de Teresita (Magdyel Ugaz) exigiendole que le de una fecha en la cuál le contará todo. Pero eso no fue todo pues Olinda mencionó que al día de hoy no se siente segura de los sentimientos que tiene el caballero por ella, y terminó diciendole que no puede creer en la palabra de un hombre que no cumple con sus promesas
Olinda no dudó en enfrentar a don Gilberto en el capítulo final de la temporada 12 de Al fondo hay sitio para que le confiese de una vez por todas que cuál es el secreto que esconde desde hace varios meses con Koky (Paul Vega). La prima de Juana (Natali Zegarra) lloró desconsoladamente para exigirle a su esposo que le cuente toda la verdad de lo que está sucediendo
"Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte, me dijiste voy a ir unos cuántos días y ya pasaron varios meses. Yo no entiendo y todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques. (Mañana lo haré) No, me vas a contar ahora mismo.Quiero que me cuentes la verdad o te juro que nunca más me vas a volver a ver", dijo.
Olinda llamó a la familia en Lima y los preocupó a sobremanera al confesarles por teléfono que don Gilberto tuvo una recaída al enterarse que todos los Gonzáles se encontraban en la cárcel por el supuesto crimen a Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani).
Sin embargo, el patriarca le reclamó a su esposa por mencionar que tenía 'pronóstico reservado', a lo que ella aprovechó a decir que si estaba bien podría revelar su secreto a la familia, pero automáticamente Gilberto se pusó 'súper mal'. Ella aseguró que lo que tenía pronóstico reservado era su matrimonio pues ella no merecía.
Olinda llegó a la mansión Maldini para suplicarle a Francesca (Yvonne Frayssinet) que retire la denuncia contra Juana. Luego de que Marcela (Karina Calmet) se rechazara a retirar la demanda por robarle sus carteras en Navidad, la esposa de don Gil buscó a la popular 'Noni' para rogarle por su adorada prima.
La matriarca de los Maldini se negó rotundamente a sacar a Juana de la cárcel. Lo que nadie imaginó es que Olinda se terminaría tirándose al suelo para arrodillarse y luego abrazar las piernas de la empresaria. "Por favor, señora Francescas, por favor, por favor... Mi prima, se lo juro, ya cambió", exclamaba ella, mientras que Koky y Claudio la separaban, para sacarla de la casa.