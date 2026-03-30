Olinda (Nidia Bermejo) no se quedó tranquila y corrió detrás de Koky (Paul Vega) por dejarla en ridículo frente a los Gonzáles cuando confesó que don Gilberto (Gustavo Bueno) tiene otra familia. Y es que el mayordomo aseguró que no sabía de lo que hablaba y la desmintió frente a su familia, por lo que ella lo siguió cuando se fue para reclamarle.
"Koky, ¿por qué me hiciste quedar como una loca? Gilberto te pidió que no digas nada... Tú le dijiste todo sobre su otra familia. Tú le diste esa cajita.Tú descubriste toda la verdad. Tú y yo sabemos lo que en verdad pasó", dijo la prima de Juana en medio de lágrimas e indiginada con el ex de Charo.
Olinda no pudo aguantar más guardarle el secreto a Don Gilberto y le gritó a los Gonzáles que él tenía otra familia. Todo sucedió durante un juego de bingo en el que todos los miembros de la casa estaban reunidos en la sala y la prima de Juana se encargaba de leer las bolillas.
Cuando le tocó decir el número de la letra G, la nueva matriarca del hogar dejó que sus sentimientos porque se sepa la verdad salgan a la luz y confesó a todos el secreto mejor guardado de don Gil. "G de Gilberto tiene otra familia", exclamó y los Gonzáles se quedaron en shock.
Sin embargo, Lorena (Virna Flores) dudó de sus palabras y le pidió que deje de inventar historias en medio del juego. Olinda no permitió que la llamaran mentirosa y aseguró que tenía pruebas."No estoy inventando nada, lo sé y tengo pruebas. Lo digo en serio, tengo pruebas en una caja. He esperado a Gilberto para que les cuente, pero siempre había una excusa. Una caja que ahora la traigo".
Lo que no imaginó la prima de Juana es que la cajita estaba vacía y cuando la abrió delante de los Gonzáles, quedó en ridículo. "Ahí no hay nada", "Olinda, ¿de qué hablas?", "Yo creo que está perdiendo la cabeza", exclamaron ellos y a lo que Olinda recalcó que no estaba loca.
"Yo lo vi, aquí estaba. ¿Gilberto tú sabes quién fue? Koky. Ellos andaban juntos, yo los vi con mis propios ojos. Ellos estaban hablando misteriosamente, Koky debe saber, llámenlo, él sabe todo", expresó en medio de lágirmas y mirando fijamente a Don Gilberto, visiblemente indignada y molesta.