Olinda (Nidia Bermejo) no se quedó tranquila y corrió detrás de Koky (Paul Vega) por dejarla en ridículo frente a los Gonzáles cuando confesó que don Gilberto (Gustavo Bueno) tiene otra familia. Y es que el mayordomo aseguró que no sabía de lo que hablaba y la desmintió frente a su familia, por lo que ella lo siguió cuando se fue para reclamarle.