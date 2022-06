Madre de John Kelvin desmintió a Dalia Durán sobre préstamo de dinero

Incluso confesó para América Hoy que accedió a prestarle dinero a su expareja: "Accedí porque era por el emprendimiento que quería hacer y que era para los bebés, supuestamente. Entonces, si vamos a hablar las cosas hay que hablarlas como son(...) Hasta ahorita estoy esperando que me lo devuelva (el dinero). Yo no lo hice porque quiero ayudarlo, sino porque me prometió que iba a vender las carteras"

Sin embargo, la madre del cumbiambero salió a desmentir esta versión y no dudó en lanzarle insultos a la cubana: "Quieren conocer el departamento de mis nietos y pagué ahh y pagué la mudanza también. Ese día cenamos juntos y Dalia Duran dice que no la ayudé lo hice por mis nietos porque los amo. Si lo muestro es para que vean como miente y tengo los vouchers de dinero que le deposité para la comida de mis nietos. Le pague recibo de luz del departamento de magdalena del mar para que salga de ahí sin deuda porque a mi no me gusta deber a nadie, soy responsable. Ah pero ella dijo que era un préstamo en la tv para defenderse porque no le importa ensuciar a otra persona con tal de ella quedar bien, cara dura sinverguenza"