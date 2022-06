Dalia Durán se pronuncia por concierto benéfico a John Kelvin: "Yo no pienso recibir un solo centavo"

Al respecto de la actividad musical, Dalia reveló que no recibirá un sol del evento, pues ella ahora se encarga de sus cuatro hijos.

" Yo no pienso recibir un solo centavo de ese evento . Si a mi me vienen a abonar, yo lo voy a devolver. Yo veré el medio indicado para devolverlo de la forma legal, porque veo que las cosas la quieren mandar por otro lado."

Durán se enteró que la familia de John apoya a los dos primeros hijos mayores de Kelvin, más no a los cuatro hijos que tuvo con el artista. Asimismo envió un mensaje muy duro a los amigos del cantante.

"¿Por qué no ayudaron antes cuando yo estuve con los bebés en la calle? ¿Por qué ahora? Si ahora la que saca la cara por mis hijos soy yo.", fueron las declaraciones de Dalia Durán.

