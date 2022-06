Dalia Durán: "Niego totalmente que John Kelvin, el padre de mis hijos, me haya forzado"

En la sentencia, Dalia Durán dejó en claro que no sufrió violación por parte de Jonathan Sarmiento Llanto y dio esa primera versión por presión. "Lamentablemente, yo mal informada hice la ampliación de una denuncia que nunca debí hacer porque no estaba informada totalmente de lo que conllevaba ese tipo de denuncia. Yo recién después de que pasó eso es que vengo a tomar conciencia de todo lo que había ocasionado una ampliación", declaró.

"Porque lo que yo hice fue después de dos días, porque me lo solicitó el abogado que tenía en ese momento , que realizara una ampliación. Yo lo hice porque en ese momento contaba con un abogado, tanta presión fue, incluso fue en la madrugada, fue muy tarde. Pero yo niego totalmente que el padre de mis hijos me haya a mí forzado a tener relaciones sexuales esa noche. Yo lo niego totalmente, yo lo dije en mi cámara Gesell", afirmó Dalia Durán .

Sin duda, es un momento muy dificil para la familia de John Kelvin, pero sobre todo para el cumbiambero, quien también se pronunció tras conocer su sentencia. "Cometí un error, pero no soy mala persona. Dios me dio valores, fui criado por mi madre y mis abuelas, mi esposa sabe que no soy mala persona, me equivoqué, pero nunca me oculté, nunca me escapé, siempre estuve con ella, pero violación nunca hubo", enfatizó el cantante en la lectura de sentencia.