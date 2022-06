John Kelvin tras sentencia de 21 años: "Agotaré todos los medios legales para defenderme"

"La justicia para mí es diferente, no valoraron las prueba del juicio. De manera abusiva e ilegal me han condenado, situación que no aceptaré", dijo John Kelvin en un comunicado.

John Kelvin fue condenado a 21 años de cárcel por agresión física y sexual contra Dalia Durán y al pago de una reparación civil de diez mil soles, además tendrá que llevar una terapia psicológica. El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima halló culpable al cantante de los delitos de agresión física y violencia sexual contra su expareja y madre de sus hijos. Por ello, dictó la mencionada medida el lunes 30 de mayo.

Jonathan Sarmiento Llanto se encuentra privado de su libertad desde hace un año y, tras conocer su sentencia, se pronunció con un comunicado. El artista publicó que estaba muy sorprendido por el accionar de las autoridades judiciales en su caso. "He sufrido en carne propia cómo no se aplica la justicia de muchas personas más que no tienen los medios para hacer llegar su voz de protesta", contó.

"La justicia para mí es diferente, los jueces no aplican justicia, sino muy por el contrario, prefieren cuidar su cargo público y no valorar la pruebas que hubo en juicio, a pesar que tienen la obligación legal, situación diferente de la prensa y de la opinión publica se entiende, por no ser estos conocedores del derecho, pero los magistrados que tuvieron mi caso no tomaron en cuenta lo siguiente", agregó John Kelvin, quien detalló algunos puntos que, según él, hubieran cambiado su situación legal.

"Los jueces de manera abusiva, ilegal e ilegítima me han condenado a 21 años, situación que no aceptaré porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme. Decirle a mi familia amigos, mi público, que no desistiré de esta lucha que ya no es legal, sino política", afirmó el exesposo de Dalia Durán en su pronunciamiento.

Asimismo, su abogado envió un documento donde discrepa con algunos puntos de la sentencia. "No descansaremos hasta que tengamos una condena justa y equilibrada que vaya acorde con el hecho delictivo en que ha sido probado y que Jonathan Sarmiento Llanto ha aceptado desde un comienzo. Confiamos en que nuestros magistrados tomarán la decisión adecuada y velaremos de cerca como espectadores para que así sea", finaliza la defensa de John Kelvin.

