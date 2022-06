Dalia Durán enfurece con abogado de John Kelvin por desmentirla sobre préstamo: "Tengo las pruebas"

Dalia Durán reveló que le prestó dinero a John Kelvin mientras él está en la cárcel y además su aún esposo no la apoya económicamente con sus hijos. Tras sus declaraciones, el abogado del cantante hizo un enlace con América Hoy y se refirió a ese aspecto.

"Yo tengo todas las pruebas. Es más, el día de hoy me voy a juntar con mi abogado, porque esto no se va a quedar así. Estoy yendo a pedir garantías para mis hijos, para mí también, para la nana incluso, porque el día de ayer han estado andando por todos lados, incitando a la violencia en mi barrio, en mis vecinos, en el barrio de mis hijos y yo no lo voy a permitir bajo ninguna circunstancia", afirmó Dalia Durán, a quien se le escuchó muy molesta.