Isabel Acevedo se defiende de Christian Domínguez: “Yo sé que hice las cosas bien”

La polémica entre Christian Dominguez e Isabel Acevedo sigue viva pues ambos personajes están entre dimes y diretes por el delicado tema de los hijos del cumbiambero.

Días atrás Janet Barboza reveló en vivo ante cámaras que el colaborador de América Hoy y la bailarina no pueden “chocarse” en el set de televisión: “En algún momento me contó por ahí una persona que Isabel, de pronto, no era tan permisiva en que te acerques a tu primer niño, a tu bebé. Eso no quedó tan bien”.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mí. Yo no quiero tocar ese tema para mí es ya tema cerrado, es tema del pasado y si él quiere tocarlo es su problema”, fue la contundente respuesta de Chabelita al respecto del polémico tema que se tocó en América Hoy.

Además, para reforzar que su respuesta agregó: “Yo no fui criada por mucho tiempo por mi padre biológico, yo tengo un padre que lo considero mi papá porque fue quien me crió, imagínate yo tengo ese ejemplo”.

Para cerrar el tema por completo confirmó que ella no tiene ningún rencor al cantante y que no podría odiar a nadie.