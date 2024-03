Yiddá Eslava explotó y perdió los papeles tras ampay de Julián Zucchi.

La expareja de Julián Zucchi no dudó en encarar a una seguidora de las redes sociales al criticar la relación que ella tiene con el fotógrafo Ángel Fernández. "Me parece bien, él es soltero. Yiddá no tardó ni una semana y ya salía con otro", fue el mensaje que enfureció a la exintegrante de Combate.