Julián Zucchi reapareció en redes con extenso mensaje: "Me siento fuerte"

Finalmente, Julián Zucchi aseguró que se siente mejor para volver a utilizar sus plataformas digitales y anunció un video, donde contará todo lo que ha vivido este último mes. "Quiero decirles que ya estoy listo para volver. Me siento mejor, más fuerte y he comprendido muchas cosas sobre lo que sucedió. Pronto grabaré un video para contarles un poco sobre este mes y todo lo que he aprendido", finalizó.