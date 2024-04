Julián Zucchi lloró desconsoladamente durante transmisión en vivo

Yiddá Eslava difundió un audio donde se le escucha a Julián Zucchi admitiendo su culpa por haberla traicionado. “Bueno Yiddá, yo sé que te dañé, yo solo una vez en los 11 años te fui infiel. Yo sí, fantaseé con que quizás la podía volver a ver y estaba sabiendo qué me pasaba con eso. Estaba descubriendo qué carajos me pasaba con eso. Yo nunca quise ser infiel, no quería ser infiel. Yo no lo quería”, se le escucha decir.