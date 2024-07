Yiddá Eslava hace mea culpa, pero reafirma que Julián Zucchi le fue infiel.

Yiddá Eslava reconoció que siente que se equivocó tras finalizar su relación con Julián Zucchi y no debió hablar tanto. Además, reafirmó que nunca mintió cuando reveló que el padre de sus hijos le fue infiel. "La verdad nunca es un error. Los modos que utilicé no fueron los correctos porque se malinterpretó (...) Nunca pensé perdonar una infidelidad. (¿Julián te pidió perdón?) No voy a volver a hablar de él", aclaró.