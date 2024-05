Tilsa Lozano y su polémico comentario al ver al 'Loco' Vargas: "No lo reconocí"

Tras finalizar la nota, Edson Dávila le preguntó su opinión sobre el "Loco" Vargas y ella juró que no reconoció fisicamente al exdeportista. "Estaba ocupada no pude ver bien la nota. No lo reconocí", acotó y "Giselo" le recomendó que le pase su dieta en alusión al físico del popular "Loco".