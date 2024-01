Juan Manuel Vargas hizo cruel broma a Christian Cueva sobre el VAR

Juan Manuel Vargas no desaprovechó la oportunidad de trolearla a Christian Cueva al pedir que no exista "VAR" en el Futmax League, programa de Rafael Cardozo. "Carlos (Zambrano), acá lo que no queremos es que el VAR exista porque, si no, Cueva va a estar ahí, va a estar ahí", dijo el exfutbolista generando las risas de todos. Pero, Cueva no dudó en contestar y, entre risas, le dijo que se ponga serio. "Esa es la de él, esa es de él, ponte serio, pues 'Loco', ten criterio, pues, hue***", respondió 'Aladino'. "Perdón, 'Cholo', perdón", se disculpó Vargas.