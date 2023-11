Doña Carmen Risco sorprendió a su hijo Juan Manuel Vargas al hacer una videollamada en exclusiva para MQM. Camucha emocionó al exfutbolista al decirle que lo ama mucho y que siempre será el primer amor de su vida. Sin embargo, el "Loco" no imaginó que su mamá revele que él hace ayuda social en Navidad para los niños. "Mamá no hables eso, tú. No me gusta hablar o decirlo, siempre perfil bajo", comentó Juan, pero su madre aseguró que lo hace porque está orgullosa.