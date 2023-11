Juan Manuel Vargas aceptó que su hija mayor le presentó a un "amiguito" en alusión a su primer enamorado y reveló que ya le dicen "tío". "Cuando me lo contó estaba con su mamá y ella estaba detrás del carro. Se me pegó el pie al acelerador, tuve que bajar las revoluciones y trato de darle la confianza del caso", señaló el exfutbolista. En otro momento, Vargas sostuvo que dicho amigo de su hija no fue invitado en su fiesta de cumpleaños.