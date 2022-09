Tepha Loza revela cómo debe ser el hombre de sus sueños: "Que no sea conformista y sea hogareño"

"Que sea una persona que se proyecte con sueños, que no sea conformista.", fueron sus primeras declaraciones. Seguido a ello reveló lo que espera en un futuro sobre su vida amorosa.

Tepha Loza no dudó en hacer sus descargos respecto al romance que tuvo con Sergio Peña. Indicó que ella se emocionó y demostró públicamente más interés en comparación al futbolista.

"(¿Si di más en la relación que Sergio?) Es que no te puedo decir que uno dio más que el otro porque fue poco tiempo. De repente públicamente puede ser que sí, pero en el momento me ganó la ilusión, tanto a él también, pero no tiene nada de malo. Creo que nadie debería juzgar, ni afirmar porque tienen que pensar que detrás de nosotros hay una familia que puede salir herida."