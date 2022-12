Tepha Loza incursiona en nuevo trabajo y ¿cobra 6 mil soles por show navideño?

A pesar que Tepha parecía no haberse aprendido la coreografía, la modelo puso todo de sí para entregar en el escenario, ya que así se vieron en las imágenes.

"La gente solamente habla, critica, juzga, señala y solamente saca lo que le parece, pero no pretendo hablar más del tema más de lo que ven en mis redes. Lo importante es que estoy tranquila y feliz. Lo que hablen los demás, no me importa.", dijo.