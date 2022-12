Melissa Loza defiende convivencia entre Tepha Loza y Mario Neumann: "Es un paso de madurez"

Melissa Loza no fue ajena a las preguntas sobre la nueva relación de su hermana Tepha Loza con el empresario Mario Neumann . Tras la confirmación de la exintegrante de Esto es guerra de su convivencia con su pareja, la popular "Diosa" reveló que pese a que aún no conoce a su cuñado, les desea todo lo mejor en esta etapa.

"No, la verdad que no. Paro muy ocupada con mi bebé y mi familia, no tengo mucho tiempo. Feliz por ella, feliz de que realmente le haya llegado una persona que le llene el alma y el corazón. Le deseo todo lo mejor y que aprenda, que crezcan juntos y que sea feliz", expresó la guerrera histórica, quien se mostró feliz por la nueva pareja de Tepha.