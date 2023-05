Rosa Fuentes sobre ampay Paolo Hurtado y Jossmery Toledo: No podía entender

"Sí, claro. Realmente fue una sorpresa, no me gustaría ahondar en los detalles, pero lo dije en esta carta que escribí antes de cerrar mi Instagram. Sí pues fue sorprendida y no podía entender hasta ese momento lo que pasaba", expresó Fuentes, quien no desmintió que Hurtado le tenía preparado una sorpresa para celebrar sus 10 años de matrimonio.