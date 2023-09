Romina Gachoy se conmueve al hablar de sus hijos: "No me imagino la vida sin ellos"

"Por ahora, realmente, no he tomado la decisión de irme porque estoy para ellos. Me cuesta mucho desprenderme de ellos, soy muy pegada y los adoro con todo mi corazón. En este momento lo mejor es ir paso a paso y mi prioridad son los chicos. Nosotros podemos separarnos como pareja, pero no quiere decir que yo me separe de ellos, a quienes considero mis hijos de crianza. Ya son 5 años que estoy al lado de ellos. Me dicen mamá y los adoro", dijo muy conmovida.