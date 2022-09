Rafael Cardozo: Cachaza se luce feliz y sin anillo de compromiso en Brasil tras rumores de ruptura

Rafael Cardozo se encuentra pasando un difícil momento luego de su renuncia a Esto es Guerra y ausencia en el reality, pero también por su posible fin de relación con Cachaza tras estar doce años juntos. Él no la pasa muy bien, pero la influencer si está más feliz que nunca en Brasil, donde trabaja para marcas de exclusivos diseñadores.

Por las historias que sube a Instagram, Carol Reali mostró que continúa sin usar su anillo de compromiso y, al parecer, no sería por un tema de inseguridad, como explicó cuando le preguntaron sobre el tema. Los brasileños aún se siguen en la mencionada red social, pero la diferencia es que el combatiente no le pone ningún like a las publicaciones de su prometida.