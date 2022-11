Paula Arias rechazó que Eduardo Rabanal sea manager de Son Tentación: “Quieren manchar nuestra relación”

¡No lo soporta más! Paula Arias está más que enojada por los rumores que han involucrado a Eduardo Rabanal con Son Tentación y no dudó en hacer su descargo para América Hoy.

“Nunca ha sido mánager, yo soy la dueña y soy la única dueña. Solo tuve un mánager y por algo no tengo ese mánager, así que, por favor, la única dueña en decisiones y contratos, todo, soy yo, no hay nadie más”, confirmó.

“Una cosa es que tener una relación, no tiene nada que ver con la orquesta, no tiene nada que ver con mi trabajo, con lo que hago con la música. Él es deportista, él hace lo suyo, y él está en lo suyo y yo estoy en lo mío (…) No tiene por qué involucrarse, y si es mi pareja, está conmigo a mi lado, es mi pareja, punto”, agregó.