¿Paula Arias negó a Eduardo Rabanal y grita su soltería?

“Sí claro, tranquila, que siga así fuerte, trabajando duro por ella, para su familia, como siempre”, aseguró la salsera, que también aprovechó de enviar un mensaje a todas las mujeres: “Eso es siempre, así estén solas o no estén solas, igual todas las mujeres tienen que estar seguras de sí misma, fuertes, luchadoras, trabajadoras, no depender de nadie, siempre la mujer puede sola, así esté o no esté con pareja ¿no?”