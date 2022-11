Tilsa Lozano descartó a Yahaira Plasencia y confirmó a Son Tentación en su boda: "Paula Arias me encanta”

“Una iluminación, una cosita, todo bien, tensa, ya quiero que pase (…) Es como que la wedding planer me llama y me dice algo y le digo, haz lo que quieras, confío en ti, está en tus manos y ya está. O sea entre comillas más relajada”, reveló.

“Paula (Arias) me encanta, he tenido la oportunidad de trabajar con ella un montón de veces, he tenido la oportunidad de verla acá (en la pista de Gisela Valcárcel), he tenido la oportunidad de verla en escena y Son Tentación me encanta”, confesó.