Yahaira Plasencia broméo con posible boda: “Primero tengo que buscar al novio”

“Yo tengo todavía mis proyectos muy fijos y quiero todavía estar en eso. Yo creo que ser madre siendo artista demanda mucha responsabilidad y a mí me gustaría criar a mis hijos, llevarlos al colegio, me encantaría enseñarles las tareas, no es como que ponerles una nana, me gustaría estar ahí presente con ellos”, reveló.