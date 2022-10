Yahaira Plasencia y su respuesta tras las disculpas de Pancho Rodriguez

Y es que como se recuerda, las disculpas del chileno fueron muy generales y dejando entrever algunas cosas aún: “Yo nunca la he mencionado o la he señalado de algo, sin embargo, me llegó esta carta notarial pidiéndome que me rectifique. Por eso aprovecho las pantallas para rectificarme por si alguna vez yo dije algo en lo cual ella se haya sentido aludida y le haya incomodado, afectado, molestado por más que nunca he hablado de ella ni mencionado (…) Me rectifico para su tranquilidad. Es un tema que queda acá y es lo que piden. Me rectifico de todo lo que se haya mencionado, dicho insinuado por parte mía hacia Yahaira”