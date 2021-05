Pamela Franco responde a Janet Barboza: "No lo tomaré ni bien ni mal porque ella no es cantante"

Janet, en numerosas ocasiones, indicó que Pamela no dio la talla en El artista del año.

Pamela Franco ha sido cuestionada por Janet Barboza en América hoy. Para la conductora del programa, la pareja de Christian Domínguez no impactó con su voz en El artista del año. Al respecto, la artista respondió cada crítica lanzada por la popular "Rulitos".

Pamela indicó que "no lo va a tomar ni bien ni mal porque ella no es cantante", refiriéndose a Janet, quien asegura que Franco no llegará a la final del programa. Asimismo, Pamela se animó en enseñarle a bailar, pues también fue cuestionada por sus movimientos en la pista de baile.

