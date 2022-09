Padre de Rafael Fernández desmiente mensaje en redes sociales: No hablo con mi hijo hace tiempo

Manolo Fernández, padre de Rafael Fernández, aclaró en exclusiva para América Hoy que no mantiene comunicación con su hijo ya que se encuentra en el extranjero. El gerente del laboratorio Farvet desmintió el mensaje que circuló en las redes sociales.

"Yo no he hecho ningún comunicado, es falso. Han creado una cuenta falsa con mi nombre. Yo no sé nada, estoy de viaje", manifestó el padre del aún esposo de Karla Tarazona, quien evitó pronunciarse sobre la separación matrimonial de su hijo ya que asegura que no sabe absolutamente nada del tema.

El progenitor de Rafael recalcó al reportero del programa que se encuentra fuera de Perú y reiteró que no habla con su hijo e inclusive afirmó que no trabaja con hijo pese a que Fernández figura como gerente de su empresa.

"No he hablado nada con él, no tengo comunicación. ¡No sé nada! Estoy fuera del país (…) No hablo con él hace tiempo (…) él no trabaja conmigo ni sé nada de él. Él ya es una persona de 50 años. Yo tengo 80 y él 50 yo ya esto para irme al otro lado más bien", declaró.

En otro momento y tras la insistencia del reportero, don Manolo señaló que no se lleva mal con su hijo pese al distanciamiento por su viaje al extranjero. "No (estamos peleados). Tengo otras actividades y en todos tiempos no he tenido tiempo para conversar con él", indicó.

América Hoy. Programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila. Un magazine en el que te mostramos lo mejor del espectáculo, entrevistas, consultorio con especialistas, recetas de los más deliciosos platos, entrevistas y mucho más. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a. m. a 11 a. m.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!