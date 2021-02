Michelle Soifer hizo aclaración a Janet Barboza: "Gino y yo nunca fuimos pareja"

Janet Barboza le recordó a Michelle Soifer su romance en televisión con Gino Assereto, pero ella no se quedó callada.

Michelle Soifer visitó el set de América Hoy y reveló que le gustaría la reconciliación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto. La cantante también aclaró que nunca tuvo una relación con el chico reality, tras un comentario de Janet Barboza.

"No solamente vivimos la relación de Gino y Jazmín, sino también la tuya con Gino y él se desvivía, pero es que es verdad, también hacían una linda pareja en su momento", dijo Janet Barboza, provocando las risas de Michelle Soifer.

"No, no, no. Hay que aclarar algo, nosotros nunca fuimos pareja, esa es una palabra comprometedora. Entre nosotros hubo una amistad bonita, grabamos un par de canciones y punto", aseguró Michelle Soifer sobre la relación que tuvo con Gino Assereto.

Michelle Soifer: "Me gustaría que Jazmín Pinedo y Gino Assereto vuelvan"