Michelle Soifer: "Me gustaría que Jazmín Pinedo y Gino Assereto vuelvan"

Michelle Soifer recordó el romance de Jazmín Pinedo y Gino Assereto y reveló su más sincero deseo.

Michelle Soifer participó de una secuencia en América Hoy para opinar sobre una posible reconciliación entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto. A la cantante le gustaría que en algún momento vuelvan porque son una familia.

"Definitivamente no siempre pasa, no siempre donde hubo fuego, cenizas quedan, te lo digo por experiencia, te lo digo obviamente porque mi caso no es así, pero sí creo que la relación que tienen Jazmín y Gino es muy linda. Yo sí espero que en algún momento reconsideren ellos volver nuevamente", expresó Michelle Soifer.

