Johanna San Miguel enfrentó a Janet Barboza en vivo por defender a Daniela Darcourt

"¿Tú dijiste que la talentosa Daniela Darcourt recibió dos botellas de pisco por cantar con el esposo de Magaly Medina?", fue la pregunta directa de Johanna San Miguel.

Janet Barboza opinó sobre la canción de Daniela Darcourt y Alfredo Zambrano, y dejó entrever que la cantante aceptó la colaboración "por una botella de pisco", declaración que no le gustó a Johanna San Miguel, amiga de la salsera.

La conductora de Esto es Guerra visitó el set de América Hoy y fue muy directa con Janet Barboza. ¿Tú dijiste que la extraordinaria, maravillosa, talentosa, única, irrepetible, prodigio de Daniela Darcourt, recibió dos botellitas de pisco por cantar una canción con Magaly (Medina) y su esposo? ¿Eso dijiste de mi amiga talentosa?", preguntó la popular "mamá leona".

Janet Barboza no se demoró y le respondió. "Creo yo que un artista nacional, si canta o se le usa para hacer famosa a otra persona, o hace una colaboración, tiene que recibir a cambio un dinerito, tiene que ser reconocido su trabajo. Trabajar por dos botellas de licor, a mí no me parece justo", aseguró la conductora.

