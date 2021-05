Janet Barboza suspendió a Christian Domínguez de América Hoy y presentó a su reemplazo

"He suspendido a Christian Domínguez porque su comportamiento de ayer no me gustó", reveló Janet Barboza.

"Quiero decir una cosa importante, porque acá en el programa no se permite ningún tipo de falta de respeto. Quiero decir que he suspendido al señor Christian Domínguez durante diez días porque su comportamiento el día de ayer no me gustó. He convocado a una que realmente tiene talento", dijo Janet Barboza.

