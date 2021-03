Janet Barboza a Alondra García Miró: "Paolo Guerrero no es el indicado para ti"

"Si nos preguntan cuándo se casan y tu novio se ríe como se ha reído Paolo Guerrero, no quiere nada contigo", dijo Janet Barboza.

Janet Barboza quedó impactada al ver unas imágenes de Alondra García y Paolo Guerrero y le dio un rotundo consejo a la modelo. En el video, la pareja realizaba una transmisión en vivo y le preguntan al futbolista cuando se casará.

Paolo Guerrero estalló de risas por la interrogante y no respondió. Esa reacción no le gustó nada a la conductora de América Hoy. "Un pequeño stop porque esto merece analizarlo", comenzó.

"Alondra, si yo estoy con mi novio, estamos en un zoom y nos pregunta algún televidente o cualquier persona cuándo se casan, y tu novio se ríe como se ha reído Paolo Guerrero, no es el indicado", fue el consejo de Janet Barboza, quien pidió que nuevamente pasen el video.

"Me parece poco romántico, mire usted la reacción, la respuesta de Paolo Guerrero cuando le preguntan cuándo se casa. No, por favor, si es que tu novio reacciona así, no es el indicado, no quiere nada contigo", finalizó la conductora sobre la relación de Alondra García Miró y Paolo Guerrero.

